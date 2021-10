Emsdetten

Zum Ersten, zum Zwoten, zum Dritten: In der Galerie Münsterland wird am Sonntag, 10. Oktober, ab 16 Uhr der Hammer geschwungen – für die gute Sache: Zehn Werke der aktuell in der Galerie ausstellenden Künstlerin Gaby Kutz werden versteigert, der mehr...

ev-online.de