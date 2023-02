Emsdetten

In den frühen Morgenstunden rückten die Freiwillige Feuerwehr Emsdetten und die Polizei am Mittwochmorgen zu einem Fahrzeugbrand aus. Gegen 7 Uhr war auf dem Silberweg (in der Nähe der Borghorster Straße) ein Ford Kombi am Straßenrand in Vollbrand geraten. mehr...

ev-online.de