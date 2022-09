Emsdetten

Die Töpfe sind leer – oder genau gesagt: In der Summe sind die Töpfe leer. Die Pro-Klima-Förderung der Stadt kam gut bei den Bürgerinnen und Bürgern an. 79 Anträge in den drei Bausteinen (Ausbau erneuerbarer Energien, Anpassung an den Klimawandel mehr...

