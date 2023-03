Emsdetten

Stimmengewirr, Marktatmo und im Hintergrund – das typische Messegeräusch: drehende Glücksräder. Gleich mehrere davon surren eifrig in den Ausstellungshallen des Frühjahrsmarktes. Mal richtig am Rad drehen ist gefragt. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Die reichen am vergangenen Wochenende von Lolli bis mehr...

ev-online.de