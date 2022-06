Emsdetten

Da kommen Ruhe und Bewegung gleichzeitig in die Stadt: Im Zentrum die Kirche, die zu Meditation und Besinnung einlädt. Rundherum die Einkaufsstraßen mit beschwingter Musik. Kein Stadtfest am Wochenende, sondern ein Serenadenabend am Donnerstag, lockt seit über zehn Jahren in mehr...

ev-online.de