Emsdetten

Eine Fußgängerin wurde bei einem Unfall am Mittwochvormittag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 11.10 Uhr eine 54-jährige Emsdettenerin mit ihrem Citroën Berlingo auf der Bachstraße in Richtung Münsterkamp. An der Kreuzung Marienstraße bog die Frau mit ihrem mehr...

ev-online.de