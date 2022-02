Emsdetten

Am 30. Januar ist Christiane Hüer im Alter von 50 Jahren verstorben. Vielen im Kreis Steinfurt ist sie als ehemalige, langjährige Hospizleiterin des Haus Hannah in Emsdetten in guter Erinnerung. Viele Menschen hat sie in deren Trauer begleitet, nun trauern mehr...

ev-online.de