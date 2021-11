Emsdetten

Der Auftakt zum ersten Konzert der „Orgelmusik im Advent“-Reihe war in diesem Jahr zwei Schwestern vorbehalten, die ihre (musikalischen) Wurzeln in Emsdetten haben. Für die 25-jährige Luisa Blas war das Konzert in St. Pankratius am Samstag eine Premiere als Gesangssolistin. mehr...

