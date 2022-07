Emsdetten

Sommer, Sonne und gute Laune. Bekannte Stimmen aus dem Münsterland verzaubern mit Pop-Poesie das Publikum auch abseits des Mainstreams. Was haben wir von den regionalen Stars und Sternchen zu erwarten? Was gefällt dem Publikum am besten? Wie prägte die Corona-Zeit mehr...

ev-online.de