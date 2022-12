Emsdetten

„Kalte Kirchen an kalten Tagen“, so titelte die EV im Oktober, als die Pfarrei St. Pankratius mitteilt, wie sie gegen steigende Kosten und in Sachen Energiesparen vorgehen würde. Diese Maßnahmen ziehen nun erste Konsequenzen nach sich. Das bedeutet: Die Gottesdienstordnung mehr...

ev-online.de