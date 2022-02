Emsdetten

Grünschnitt in der Natur entsorgen – das passiert immer wieder und sorgt nicht nur bei Naturliebhabern für Ärger. In Niedersachsen hatte das nun tödliche Folgen. 24 Rehe sind dort in diesem Monat qualvoll verendet, weil sie Kirschlorbeer gefressen hatten, mehr...

