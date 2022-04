Emsdetten

Bevor eine optimierte Schaufenstergestaltung den Einzelhandel animieren sollte, gab´s am Mittwoch beim Innenstadtfrühstück in Wefers Bistro den Rundumschlag in Sachen Handel im Wandel von Stadtspitze und Service-Center Innenstadt, das zu der Veranstaltung eingeladen mehr...

ev-online.de