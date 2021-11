Emsdetten

Päckchen schnüren, verschenken und dabei zusehen, wie die verfrühten Weihnachtsgeschenke ankommen: So erging es dem Team um Eva Schulte-Austum im vergangenen Jahr. In der Adventszeit konnten bedürftige Familien Geschenke in der Ems 8 (Emsstraße 8) abholen. Die Aktion „Freude schenken“ mehr...

