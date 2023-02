Emsdetten

Die Bauzinsen sind deutlich gestiegen, Bauland ist in der Regel knapp und die hohen Energiepreise sorgten zuletzt für massive Preissprünge am Bau. Welches Wohnen man sich überhaupt noch leisten kann – darüber diskutieren in der neuesten Auflage des Video-Formats „MV/EV mehr...

ev-online.de