Emsdetten

Die Stadt weist auf Streiks in den städtischen Kindertagesstätten am Donnerstag, 28. April, hin. Betroffen ist das Kinderhaus Astrid Lindgren, das komplett geschlossen sein wird. Das Kinderhaus Maria Sibylla Merian bietet eine Notbetreuung an. Das Kinderhaus Am Silberweg (Übergang Buckhoffschule) mehr...

ev-online.de