Emsdetten

Während am Samstagabend in der Emsdettener City vorweihnachtliche Stimmung herrschte, ging es in der Kleingartenanlage am Brookweg eher närrisch zu. Die Westumer kürten dort ihr neues Saalprinzenpaar: Prinz Ingo I. Fohrmann und Prinzessin SigridI. Willermann freuen sich auf eine aufregende mehr...

ev-online.de