Emsdetten

Eine E-Mail, die der Angeklagte am 30. April 2022 an seinen Anwalt geschickt hatte, stand gerade im Fokus einer Verhandlung am Amtsgericht Rheine. In der Mail forderte Andreas R. (Name geändert) eine Anzahlung von 1.300 Euro zurück. Der Jurist habe mehr...

ev-online.de