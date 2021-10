Emsdetten

Die große Jubiläumssause musste ausfallen. 100 Jahre feiern die Vereinigten Schützen in diesem Jahr. Einziger Höhepunkt ist der Festkommers an diesem Wochenende. Vom Jubiläumsjahr wird aber mehr bleiben, als die Erinnerung an den Festabend. mehr...

ev-online.de