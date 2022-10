Emsdetten

Man gibt etwas und erhält etwas anderes im Tausch zurück. Gerade weil es so einfach ist, ist die Aktion der Malteser in Kooperation mit dem Raiffeisen-Markt am Grevener Damm so ein Erfolg. Was getauscht wird? Wer Altkleider abgibt, erhält Kartoffeln. mehr...

ev-online.de