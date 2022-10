Emsdetten

Ein Taubenhaus zur „Geburtenkontrolle“ von verwilderten Stadttauben in der City wird es nicht geben, auch soll die Stadt kein Tauben-Konzept erstellen oder Verhandlungen führen. So präsentiert sich die Situation nach der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstagabend. Aber ganz so einfach mehr...

ev-online.de