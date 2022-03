Emsdetten

Die Tagespflege „Kiek In“ zieht um – von der Münsterstraße an die Marienstraße. Direkt gegenüber dem Marienhospital. Am 4. April wird an dem neuen Standort der Betrieb aufgenommen. Pierluigi Muscatello, Regionalleiter bei der Sander Pflege GmbH, und Kathrin Heekenjann, Pflegedienstleiterin mehr...

