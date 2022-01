Emsdetten

Jetzt sollen die Kinder gepiekst werden. Für sie gibt es extra Impfstoffdosen, von denen am Wochenende 500 in Emsdetten zur Verfügung stehen. Kinder ab fünf Jahren sind eingeladen, sich den Pieks gegen Corona abzuholen: Am Samstag, 15. Januar, ab 9.30 mehr...

ev-online.de