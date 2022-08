Emsdetten

Lange wurde politisch darüber diskutiert, ob er nun gegründet wird, oder nicht. Seit dem vergangenen Jahr hat Emsdetten einen eigenen Jugendrat. Dadurch können Jugendliche in Emsdetten politische Themen setzen, sich an gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und somit an der Meinungsbildung mitwirken, mehr...

ev-online.de