Emsdetten

Besitz von kinder- und jugendpornografischem Material. Es sind schwere Vorwürfe, die gegen einen Emsdettener im Raum stehen. Deswegen musste er sich am Amtsgericht in Rheine verantworten. Doch wie war es so weit gekommen? Am 13. März des vergangenen Jahres klingelte mehr...

ev-online.de