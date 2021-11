Emsdetten

Der Konzertherbst 2021 endet am kommenden Wochenende mit seinem dritten Konzert. Das Vokalensemble „Sei Colori“ und der Saxofonist Dariush Ludwig werden am Sonntag, 14. November, ab 17 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche zu hören sein. Bereits im vergangenen Herbst sollte das mehr...

