Emsdetten

Sie blockieren die Autobahnen, besetzen ein Verteilzentrum der Supermarktkette Plus in Haaksbergen und legen Entsorgungsunternehmen in Hengelo lahm: Die Proteste der Landwirte in den Niederlanden gehen in die nächste Runde. Bereits vergangene Woche legten sie den Verkehr lahm. Nun traf mehr...

ev-online.de