Emsdetten

Klingt seltsam, ist aber so: Angeklagte dürfen lügen, Zeugen nicht. Das führt im Gerichtssaal oft dazu, dass widersprüchliche Geschichten erzählt werden, was die Wahrheitsfindung enorm erschweren kann. Wie in diesem Prozess am Donnerstag im Amtsgericht. Erschwerend kam noch hinzu, dass mehr...

ev-online.de