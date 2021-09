Emsdetten

Vorführeffekt: Beim Foto-Termin lässt die Hauptdarstellerin natürlich nicht nur den einen, sondern gleich all ihre Köpfe hängen. Kein Wunder, diese Sonnenblume an der Nordwalder Straße hat sich in ihrem Bestreben die Sonne zu erreichen immer weiter nach oben geschraubt – mehr...

ev-online.de