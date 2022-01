Emsdetten

Das Kundenverhalten ändert sich weiter dynamisch, gleichzeitig steigt der Kostendruck in Negativ-Zins-Zeiten. Die Sparkasse geht daher einen weiteren Schritt in der Änderung der Beratungsstruktur. Mit dem Jahreswechsel fallen in der Hauptstelle am Sandufer und in der Filiale Dorfbauern im Versorgungszentrum mehr...

ev-online.de