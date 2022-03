Emsdetten

Blau und gelb. Die ukrainischen Farben wehen am Haupteingang des Fiege-Turms am Flughafen Münster Osnabrück. Das Logistikunternehmen, dessen Stamm-Logistikzentrum an der Grenze zu Emsdetten liegt und das demnächst mit ebendiesem nach Emsdetten expandieren wird, beschäftigt über 1000 ukrainische Mitarbeiter, viele mehr...

ev-online.de