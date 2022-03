Emsdetten

Über den aufwendigen Einbau eines 22 Tonnen schweren Schachtbauwerks in der Mühlenstraße hatten wir am Wochenende berichtet. Dadurch wurde einmal mehr deutlich, wie viel Aufwand unterirdisch betrieben wird, um die Kanalisation in Stand zu halten und zu optimieren. mehr...

ev-online.de