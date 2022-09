Emsdetten

Seit Kriegsausbruch in der Ukrainer hat die Stadt Emsdetten 400 ukrainische Geflüchtete aufgenommen – gleichzeitig sind 300 Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern in Emsdetten untergebracht worden. Da in den kommenden Wochen mit Zuweisungen zu rechnen ist, sorgt die Stadt jetzt vor mehr...

ev-online.de