Emsdetten

Öffentliche Generalprobe am Donnerstagabend. Gelungener Probelauf für die Premiere Freitagabend. Wir waren dabei. Und an diesem Samstag geht´s weiter: Gift & Gülle ist zurück. Schön: Besser als je zuvor. Schade: Das war´s. In diesem Jahr fällt der Vorhang. Endgültig. Grund mehr...

ev-online.de