Emsdetten

Platt küren is nur wat vör aolle Lüde? Von wegen! Auch die Schülerinnen und Schüler an der Geschwister-Scholl-Schule haben‘s drauf. Und das haben sie nun beim Plattdeutschen Lesewettbewerb unter Beweis gestellt. Gewonnen hat am Ende Tobias Kötter aus der 5a. mehr...

ev-online.de