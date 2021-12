Emsdetten

Das nächste Kulturfrühstück in Stroetmanns Fabrik entführt alle Klassik-Fans mal wieder in die Welt der Oper. Am Sonntag, 6. Februar, um 10 Uhr gibt es eine weitere Ausgabe der „Oper légère“ mit Sopranistin Franziska Dannheim und Jeong-Min Kim am mehr...

