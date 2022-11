Emsdetten

Ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Nordring/Im Hagenkamp schwer verletzt worden. Der Emsdettener war nach Polizeiangaben gegen 10.10 Uhr mit einem Motorroller kollidiert. Dessen 26-jähriger Fahrer aus Rheine war auf dem Nordring in Richtung mehr...

