Emsdetten

Einmal mehr ermittelt die Polizei wegen eines Einbruchs in einen PKW. Zwischen Donnerstag, 9. Juni (17.50 Uhr) und Freitag, 10. Juni (17 Uhr) beschädigten Unbekannte die hintere Scheibe eines schwarzen BMW 530d, der an der Wilhelm-Wagenfeldstraße in Emsdetten abgestellt war. mehr...

ev-online.de