Emsdetten

Endlich wieder richtig Karneval. „Nach zwei ausgefallenen Sessionen blicken wir voller Freude auf einen Start ins neue Jahr mit vielen karnevalistischen Höhepunkten“, schreibt die KGE in einer Einladung an die Presse zur Prinzenkür. Die findet am Freitag, 13. Januar, ab mehr...

ev-online.de