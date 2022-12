Emsdetten

Wer hat es nicht vermisst? Die Atmosphäre eines richtigen Weihnachtsmarktes; mit all der Beleuchtung, den Tannenbäumen und leckeren Düften. Der Sternschnuppenmarkt in der Emsstadt ist nach drei Jahren Pause zurück – und lädt bei schneidender Kälte an warme Stände ein. mehr...

