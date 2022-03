Emsdetten

Anlässlich des „Sattelfestes“, des 25-Jahr-Jubiläums der „Emsdettener Acht“, werden am Sonntag, 24. April, von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Emsdettener Innenstadt öffnen. Diesem Votum des Hauptausschusses aus der vergangenen Woche schloss sich am Montagabend der Stadtrat an, mehr...

ev-online.de