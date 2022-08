Emsdetten

Schützenfest als Kampf der Geschlechter? In Hembergen wackelten in diesem Jahr die Vögel – vor allem nach weiblichen Treffern. Emine Gülger lebt mit ihrem Partner in Hembergen. Kein Dorf, wie sie sagt, eher eine Bauerschaft. Ihre neue Heimat, seitdem die mehr...

ev-online.de