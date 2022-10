Emsdetten

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern musste sich am Dienstag ein 37-jähriger Rheinenser vor dem Schöffengericht in Rheine verantworten. Laut Anklage hat er an einem nicht näher bestimmbaren Tag im Zeitraum 2008 bis 2010 seine Nichte, die 2004 geboren wurde, mehr...

ev-online.de