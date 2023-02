Emsdetten

Ein besonderes Angebot lockt am Valentinstag, 14. Februar, in die Pfarrkirche St. Pankratius: Die Pfarrgemeinde führt eine mittlerweile kleine Tradition fort. Bereits seit etwa zehn Jahren wird zum Fest der Liebenden ein Segnungsgottesdienst gefeiert – für alle, die in Emsdetten mehr...

ev-online.de