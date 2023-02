Zwei Seniorinnen vereinbaren fingierte Geldübergabe

Anrufbetrüger in Emsdetten festgenommen

In Emsdetten entlarvte eine Seniorin einen angeblichen Polizeibeamten als Anrufbetrüger.

Mit Hilfe von zwei aufmerksamen älteren Frauen hat die Polizei in Emsdetten am Mittwoch (22.2.) einen sogenannten „Abholer“ im Zusammenhang mit einem Schockanruf festgenommen. Der 46-Jährige war im Auftrag von Betrügern zu einer Tankstelle gekommen, um dort bei einer Übergabe Bargeld entgegenzunehmen. Was der Mann nicht wusste: Die Frauen hatten vorab die Polizei informiert.

Die Geschichte begann in einem Emsdettener Wohnheim für Seniorinnen und Senioren. Nachdem eine 85-jährige Bewohnerin von einem Mann angerufen wurde, der sich als Polizeibeamter ausgab, wurde sie stutzig. Der Anrufer behauptete, ihr Sohn habe ein Kind angefahren und dieses schwer verletzt. Dann forderte der falsche Polizist – wie üblich bei dieser Masche – eine fünfstellige Summe als Kaution. Die Bewohnerin erkannte allerdings die Betrugsmasche und fiel nicht darauf herein.

Mit einem Handzeichen machte sie ihrer 76-jährigen Zimmernachbarin klar, die 110 zu rufen – was diese sogleich tat. Sofort wurden Einsatzkräfte der Polizei ins Wohnheim geschickt. Währenddessen hielt die Polizei Kontakt zu den Seniorinnen. Den beiden Frauen gelang es, den kriminellen Anrufer am Telefon zu halten und sogar eine Geldübergabe an einer Tankstelle zu vereinbaren. Dort griffen die Beamten bei der fingierten Geldübergabe zu.

Letztendlich wurde der 46-jährige Beschuldigte aus Bünde (Kreis Herford) vorläufig festgenommen. Ein weiterer Verdächtiger konnte in einem Fahrzeug von der Tankstelle flüchten – nach ihm wird weiter gefahndet.

Ohne die schnelle und geschickte Reaktion der beiden Frauen wäre eine Festnahme nicht möglich gewesen.