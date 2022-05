Emsdetten

Selten wurde das Thema (schwere) Waffen so intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert wie aktuell. Und das auch aus politischen Lagern, die sich sonst in dieser Hinsicht eher zurückhalten. „Jeder, der eine Waffe haben möchte und bereit ist, unsere Souveränität zu mehr...

ev-online.de