Emsdetten

Der Arbeitsmarkt in Emsdetten hat die Folgen der Corona-Pandemie relativ gut weggesteckt. Das zeigen die neuesten Zahlen der Arbeitsagentur. Interessant: Nur zwei Mal gab es in den vergangenen 20 Jahren weniger Arbeitslose im Dezember – um genau zu sein: in mehr...

ev-online.de