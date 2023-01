Emsdetten

Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage war die Sonne am Dienstag wieder ein gern gesehener Gast in Emsdetten. Und der Sonnenschein zeigte, was der Regenschleier verdeckt hatte. Die Ems führt – wenig überraschend – viel Wasser. Der Pegelstand über Niedrigwasser mehr...

ev-online.de