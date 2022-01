Emsdetten

In Talk-Shows könne man den Eindruck gewinnen, die zentralen Fragen in Deutschland seien ein Tempo-Limit, das korrekte Gendern in Gesetzestexten oder die Installierung eines Parlamentspoeten, sagt Prof. Dr. Jörn Littkemann provozierend. „Dabei gibt es deutlich drängendere Probleme, die nicht substanziell mehr...

ev-online.de