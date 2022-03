Emsdetten

Artistisch schlichen sie sich durch den Schutz der Dunkelheit. „Stille-Nacht“, so hieß der Parkour-Workshop, der am Samstagabend von 19 bis 21 Uhr in Emsdetten, im Rahmen des Projektes „Mobile Kulturarbeit“ von Stroetmanns Fabrik stattfand. An dem Workshop nahmen 13 begeisterte mehr...

ev-online.de