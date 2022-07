Emsdetten

Ein mit Strohballen beladener Anhänger war am Sonntagabend in Greven in Brand geraten. Gegen 20 Uhr rückte auch der Löschzug Hembergen der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten aus, um den Nachbarn beim Löschen des Brandes in Pentrup zu helfen. Das brennende Stroh mehr...

ev-online.de